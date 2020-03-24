РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Коммунальщики до 25 марта промоют внутридомовые и наружные сети водоснабжения в одном из домов на улице Веллинга в Подольске для улучшения качества подаваемой воды, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плохое качество воды в доме №4 по улице Веллинга. Он отметил, что ранее уже жаловался на ржавую воду, однако изменений не произошло.

«В администрации Подольска рассмотрено обращение по вопросу централизованного снабжения водой, не соответствующей требованиям санитарных норм, потребителей дома №4 по улице Веллинга. По результатам рассмотрения сообщаем, что для улучшения качества питьевой воды, подаваемой потребителям, предусмотрено проведение работ по промывке внутридомовых и наружных сетей горячего и холодного водоснабжения. В частности, было направлено письмо в ресурсоснабжающий орган», - отметил представитель администрации округа.

Уже были выполнены работы по промывке сетей холодного водоснабжения. Завершить работы планируют до 25 марта.