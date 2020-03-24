РИАМО - 24 мар. Сотрудники муниципального отделения МВД России «Павлово-Посадский» задержали 26-летнего жителя Орехово-Зуевского округа, который подозревается в краже 11 бутылок элитного алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник со своим знакомым, находясь в помещении сетевого магазина на улице Большая Покровская, сложили в две корзины 11 бутылок элитного алкоголя и шоколад и попытались незаметно, не оплатив товар, пронести его мимо касс», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что продавцы заметили кражу и попытались остановить молодых людей, но нарушители вырвались и с похищенным скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установили и задержали одного из подозреваемых в совершении преступления по месту его жительства в Орехово-Зуевском округе.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастника преступления и на его задержание.