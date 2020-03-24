РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске 24 марта закрыли все объекты спорта в связи с пандемией коронавируса нового типа и угрозой его распространения, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В Подольске с 24 марта закрыли все объекты спорта в связи с пандемией коронавируса нового типа и угрозой его распространения. Все принимаемые сегодня меры являются вынужденными и призваны максимально сохранить здоровье людей, обезопасить от заражения новой инфекции», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, также закроют все спортивные объекты на территории региона. Спортивные объекты не будут доступны до снятия в регионе режима повышенной готовности.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: учебные учреждения перешли на дистанционный формат обучения, отменены массовые мероприятия численностью больше 50 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>