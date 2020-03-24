РИАМО - 24 мар. Русская православная церковь рассказала об образовании рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле из-за коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Распоряжением святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции», — отмечается в материале.

Представители рабочей группы также будут взаимодействовать с органами власти. Согласно указу, это поручили управляющему делами Московской Патриархии митрополиту Воскресенскому Дионисию и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 380 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 16 тысяч заболевших, выздоровели почти 102 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 438 случаев заражения, 17 пациентов выздоровели.

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