РИАМО - 24 мар. В преддверии всемирной акции «Час Земли» активисты подмосковного Реутова провели одиночные пикеты с призывами беречь природу и экологию, их организатором выступило городское отделение «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Это один из способов призвать людей к бережному отношению к природе: к раздельному сбору мусора, правильной утилизации опасных отходов, к переработке старой одежды и экономии электроэнергии. Поэтому наши представители вышли на улицы и рассказали людям о том, что каждый из нас может сделать для сохранения природных богатств», - сказала лидер реутовских молодогвардейцев Ильнура Сафина.

Акция «Час Земли» - это ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. Жители в последнюю субботу марта на целый час гасят свет в своих домах, а на главных достопримечательностях городов выключают подсветку. Цель акции – привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Она проводится в 188 странах мира. Россия впервые приняла участие в «Часе Земли» в 2012 году.