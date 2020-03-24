РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мар. В подмосковном Дзержинском за неделю работы штаба по контролю за санитарной обработкой подъездов поступило 15 сигналов о непроведении дезинфекции, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Управляющие организации приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах с 16 марта. Это одно из противоэпидемических мероприятий в Подмосковье. Соответствующее решение принято региональным правительством в связи с введением режима повышенной готовности.

«За первую неделю работы штаба в городском округе Дзержинский зафиксировано 15 сигналов о непроведении дезинфекционной обработки или неразмещении графиков дезинфекции», - говорится в сообщении.

Так, 10 сигналов принято от муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Еще два сигнала обработано через Единую диспетчерскую службу Московской области, три сигнала поступило от жителей через социальные сети.

«Если в вашем доме управляющая организация не проводит дезинфекционную обработку, нужно немедленно сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу Московской области», - заключается в материале.

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