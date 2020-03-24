РИАМО - 24 мар. Подмосковное управление ФАС России рассмотрело сведения, которые представил Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении ООО «СК Эверест» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ на объекте», - говорится в сообщении.

Так как компания нарушила условия исполнения договора, фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора было подтверждено представленными фондом документами.

Фирма не представила доказательства, опровергающие позицию фонда, ее представители на рассмотрение обращения не явились.

Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании «СК Эверест» подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.