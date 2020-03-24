РИАМО - 24 мар. В российских банках начали поднимать ставки по вкладам и ипотеке, некоторые игроки выжидают и следят за ситуацией на рынке, сообщает РИА новости.

Рубль показывает падение по отношению к доллару, за две недели курс упал почти на 20% из-за несостоявшейся сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Центробанк РФ сохраняет ключевую ставку 6% годовых и не собирается ее понижать. На одном из заседаний глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о возможном повышении ставки.

«Банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на полтора процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов», — отмечается в материале.

С 19 марта «Совкомбанк» повысил ставки по вкладам в рублях и отметил, что если Центробанк изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на том же уровне.

С 23 марта «Тинькофф банк» повысил ставки по рублевым и долларовым вкладам и по накопительным счетам, но оставил прежними условия кредитования.

«Росбанк» и «Райффайзенбанк» повысили ставки по ипотеке, воздержались увеличивать ставки ВТБ и «Почта банк».

В банках «Хоум Кредит» и «ОТП Банк» уверены, что после такого решения ЦБ банки будут выжидать.

Сбербанк отказался комментировать условия по продуктам, пока они не вступили в силу, но ранее в банке отмечали, что следят за положением дел, и отметили, что нынешняя ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию.

Ставки по ипотеке с мая 2019 года снижались и в феврале составили 8,79%, но из-за колебаний на мировых фондовых рынках ситуация изменилась.

Центробанк готовит дополнительные меры по ипотечному кредитованию, ранее для поддержания доступности ипотечного кредитования ЦБ с 1 апреля снизил для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал банкам реструктуризировать кредиты физических лиц и не начислять штрафы, если у клиента есть подтверждение наличия коронавируса. Для малого и среднего предпринимательства расширили программу по кредитам по льготной ставке 4% вместо 6%.

Для поддержания экономики ввели авансирование обязательных платежей, пенсий и социальных выплат, туристические и авиационные отрасли освободили от налоговых выплат, квартальную отсрочку предоставили малому и среднему бизнесу.

Правительство отслеживает ситуацию и на рынке труда, оно поручило зарезервировать в бюджете сумму для социальных выплат безработным.