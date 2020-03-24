РИАМО - 24 мар. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пошутила, прокомментировав информацию о рождении ребенка, сообщает Газета.ru.

Подписчица Брухуновой задала ей вопрос о рождении ребенка во время общения жены Петросяна с публикой в Instagram.

«Говорят об этом уже три года!» — ответила Брухунова.

Другой пользователь спросил, не хочет ли знаменитая пара двойню или тройню, на что супруга Петросяна еще раз отшутилась.

«Пятерня», — пошутила Брухунова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой суррогатная мать якобы родила малыша.

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