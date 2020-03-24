РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Более 300 жителей Балашихи обратились в текущем году в управление социальной защиты населения округа за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В соответствии с законодательством РФ неработающие родители, осуществляющие уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, могут оформить в органах социальной защиты ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в размере 3375,77 рублей, за вторым и последующими детьми - в размере 6751,54 рублей.

«Право на ежемесячное пособие по уходу имеют неработающие родители в случае неполучения ими пособия по безработице. В 2020 году уже более 300 человек обратились в управление за назначением данного пособия», - сказал начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха Игорь Мамонкин.

Он добавил, что подать документы можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Для назначения выплаты вместе с заявлением предоставляются паспорт заявителя, свидетельство о рождении имеющихся детей, свидетельство о браке (расторжении брака), трудовая книжка с записью об увольнении, справка с места работы второго родителя о неполучении им данного пособия по месту работы и документ о совместном проживании ребенка с родителем, который осуществляет уход за ним.