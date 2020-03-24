РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Жительницам подмосковного Красногорска 26 марта расскажут, как в обезболивании при родах помогают массаж, гидро- и аромотерапия, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

26 марта в 12:00 «Школа матерей» пройдет в формате онлайн на YouTube-канале медицинского учреждения. Занятие проведет психолог акушерского отделения Мария Малышева.

«Поговорят о техниках дыхания на разных этапах родов. Специалист расскажет о методах немедицинского обезболивания: массаже, гидротерапии и ароматерапии, психологическом настрое и других», - говорится в сообщении.

Канал можно найти по ссылке.