РИАМО - 24 мар. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ПЭМ Тепло и Сила» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

В областной УФАС обратилось МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского округа с обращением внести сведения в отношении фирмы «ПЭМ Тепло и Сила» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не выполнила работы по контракту по ремонту газовой котельной с заменой котлов в Петровском.

Областное управление ФАС признало незаконными действия компании и внесло ООО «ПЭМ Тепло и Сила» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением УФАС и обратилась в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПЭМ Тепло и Сила» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — отмечается в материале.