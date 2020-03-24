РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Мастер-класс росписи по дереву и ряд других мероприятий в онлайн-формате проведет молодежный центр СП «Кругозор» городского округа Мытищи во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте структурного подразделения.

«Анонс online мероприятий на вторник - в 13:00 пройдет творческая мастерская «Роспись по дереву», русские узоры, составление композиции на сахарницу. В 15:00 состоится занятие мастерской «Волшебный крючок» - обвязывание изделия наклонными пышными столбиками. А в 17:00 руководитель театральной студии «Центр энергии» продемонстрирует упражнение на импровизацию», - говорится в сообщении.

Все занятия пройдут в Instagram-аккаунте молодежного центра СП «Кругозор».