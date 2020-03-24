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Здоровье

Как получить помощь с доставкой продуктов и лекарств на самоизоляции

Как оставить заявку и получить помощь социальной службы в Москве и Подмосковье, находясь на самоизоляции, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Обязательная самоизоляция для пенсионеров

© РИАМО,   Николай Корешков

Режим обязательной самоизоляции для пенсионеров начнется 26 марта и продлится вплоть до 14 апреля. Соблюдать его должны будут люди старше 65 лет. Эта категория граждан наиболее уязвима для коронавирусной инфекции, у них она может протекать особенно тяжело и даже привести к смерти.

Соответствующие нормативные акты были подписаны 23 марта, это постановление губернатора Московской области от 23.03.2020 № 136-ПГ и указ мэра Москвы от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

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2

Правила самоизоляции

© РИА Новости,   Александр Кондратюк

На протяжении всего периода самоизоляции человек не должен выходить из дома, в том числе для того, чтобы купить продукты или лекарства. Контроль будет осуществляться с помощью полицейских и видеонаблюдения. К тому же при нарушении режима самоизоляции пенсионер не получит вторую часть разовой выплаты к пенсии, которая ему положена в период карантина: это 1 500 рублей для Подмосковья и 2 000 рублей Москвы соответственно (первая часть будет начисляться автоматически с 26 марта).

Губернатор Московской области и мэр Москвы поручили соответствующим службам организовать помощь пенсионерам в приобретении продуктов и лекарств. Так, согласно п. 5.4.3 указа мэра от 23 марта, департаменту соцзащиты населения г. Москвы предписано «обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции (…), возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию (…)». Аналогичные меры отражены и в п. 14.3 постановления губернатора Московской области.

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3

Как помогут пенсионерам

© РИА Новости,   Максим Богодвид

Пожилым людям помогут органы соцзащиты и волонтеры, которых привлекают для работы в условиях угрозы распространения коронавируса. Основная их задача – обеспечить пенсионеров продуктами и лекарствами. Также можно обратиться в соцзащиту и в случае возникновения других бытовых проблем – каждый вопрос решается в индивидуальном порядке, пояснили РИАМО на горячей линии г. Москвы.

Оплатить продукты и лекарства (это не касается положенных бесплатных лекарств) гражданам старше 65 лет придется самостоятельно, поэтому надо запастись наличными деньгами.

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4

Куда обращаться

© РИАМО,   Александр Кожохин

В Подмосковье следует обращаться по телефону +7 (800) 550-50-30 (там вам дадут номер вашего территориального отдела соцзащиты населения, можно сразу звонить непосредственно туда), а в Москве по номеру +7 (495) 870-45-09.
Чтобы оставить заявку, необходимо сообщить свои паспортные данные, включая дату рождения, серию и номер паспорта, а также адрес регистрации и фактического проживания и контактный телефон. Если пожилые люди живут вместе, зарегистрировать заявку можно сразу для обоих, также это могут сделать и их родственники.

После этого сотрудники соцзащиты свяжутся с пенсионером и договорятся о том, когда и какие продукты и лекарства нужно привезти. Многие уже начали самостоятельно обзванивать одиноко живущих граждан старше 65 лет и предлагать помощь.

В том случае, если на лекарство нужен рецепт, а его нет, сначала придется вызвать врача на дом, чтобы он его выписал, а затем уже передать этот рецепт волонтеру или социальному работнику.

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Кто еще может получить помощь

© РИА Новости,   Евгений Епанчинцев

Помимо граждан старше 65 лет, на самоизоляции должны находиться люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями, в их числе: инсулинозависимый сахарный диабет, бронхиальная астма, обструктивная легочная болезнь, хроническая болезнь почек 3–5 стадии, злокачественные новообразования, лейкоз и другие. Полные списки находятся в приложениях к вышеупомянутым документам — указу мэра Москвы и постановлению губернатора Московской области.

Эти граждане также могут обращаться за помощью в доставке продуктов и лекарств, алгоритм действий для них аналогичный.

Московский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом отдельно разъясняет, что режим самоизоляции не распространяется на онкологических больных третьей клинической группы.

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