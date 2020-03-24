Как получить помощь с доставкой продуктов и лекарств на самоизоляции

2

На протяжении всего периода самоизоляции человек не должен выходить из дома, в том числе для того, чтобы купить продукты или лекарства. Контроль будет осуществляться с помощью полицейских и видеонаблюдения. К тому же при нарушении режима самоизоляции пенсионер не получит вторую часть разовой выплаты к пенсии, которая ему положена в период карантина: это 1 500 рублей для Подмосковья и 2 000 рублей Москвы соответственно (первая часть будет начисляться автоматически с 26 марта).

Губернатор Московской области и мэр Москвы поручили соответствующим службам организовать помощь пенсионерам в приобретении продуктов и лекарств. Так, согласно п. 5.4.3 указа мэра от 23 марта, департаменту соцзащиты населения г. Москвы предписано «обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции (…), возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию (…)». Аналогичные меры отражены и в п. 14.3 постановления губернатора Московской области.

Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса>>