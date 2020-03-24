РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Газон у дома №5 на улице Крупешина в Балашихе очистили от строительного мусора по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа рассказал на портале «Добродел» о нарушении правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов с газона на улице Крупешина недалеко от дома №5. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Сотрудниками администрации Балашихи 23 марта проведен осмотр газона по указанному адресу. Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты, газон по данному адресу очищен. Фотоматериалы прилагаются. Благодарим за Вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что уборка территории по данному адресу проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство Балашиха» согласно графику выполнения работ. Его указано на необходимость содержания в чистоте и порядке данной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.