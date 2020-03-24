РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска изменила порядок приема письменных обращений из-за профилактики распространения коронавируса, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно постановлению губернатора Московской области «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» управляющая организация МУП «СЕЗ» микрорайона Климовска приняла решение с 24 марта изменить порядок личного приема граждан и приема письменных обращений. Так, обращения будут приниматься в письменной форме на входе в здание УК по улице Железнодорожная, дом 7А, расчетно-кассового центра по улице Ленина, 5 или проспекта 50 лет Октября, 15б», - говорится в сообщении.

Также обращения можно подать в письменной форме по электронной почте: mupsez_klimovsk@mail.ru, а подробности и справочную информацию узнать по телефону: 8(496)762-14-46.