РИАМО - 24 мар. Трафик онлайн-кинотеатров за прошедшую неделю вырос в два-четыре раза, многие видеосервисы сделали свои сайты или часть контента бесплатными на время карантина, чтобы поддержать россиян на время самоизоляции, пишет газета «Известия».

«Карантинные» акции выполняют социальную функцию, помогая людям вести более разнообразную жизнь в режиме самоизоляции, а также становятся стимулом для развития рынка онлайн-видео», - говорится в материале.

Например, число зрителей more.tv ежедневно увеличивается на 20–30%, а у Wink («Ростелеком») посещения в категории кино, сериалов и мультфильмов уже увеличились в четыре раза.

Эксперты отметили, что открыть бесплатный доступ к своим ресурсам компаниям выгодно, так как люди привыкнут к легальным сервисам и, когда карантин закончится, продолжат ими пользоваться.

Особенно популярными стали художественные фильмы об эпидемиях и документальное кино о коронавирусе. В основном зрители видеосервиса Okko предпочитают приключенческую драму Стивена Содерберга «Заражение», вышедшую в 2011 году. Почти за три месяца этого года кино стали покупать в 13,5 раз чаще, чем в прошлом году.

Также пользуется спросом картина «Эпидемия» 1995 года с Морганом Фриманом и Дастином Хоффманом. Самыми просматриваемыми сериалами more.tv стали «Корни», «Папик» и «Дылды».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков прогнозирует дальнейшее увеличение трафика у онлайн-кинотеатров, особенно если режим самоизоляции закончится нескоро.

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