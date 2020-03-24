РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. С 10 апреля на участке с 19 по 28 километр Лыткаринского путепровода будет изменена схема движения, на этом участке будут устроены съезды и расширен радиус поворота, написал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец Сергей Плитов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В связи с закрытием съездов эстакады Лыткаринского шоссе с 10 апреля будет изменена схема движения общественного транспорта. В связи с реконструкцией трассы М-5 «Урал» с 19 по 28 километр с 10 апреля будет закрыт Лыткаринский путепровод и изменена схема движения.

«На участке Лыткаринского путепровода устроены съезды, уширена проезжая часть и расширен радиус поворота, установлены информационные знаки и светофорный объект оборудован дополнительной стрелкой поворота. Также перед переключением движения установят дополнительные знаки и нанесут временную разметку», - написал Плитов.