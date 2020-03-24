РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске во время оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» к административной ответственности привлекли 66 водителей, которые не пропустили пешеходов или остановили машины слишком близко к переходу, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 16 по 22 марта отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на повышение безопасности на дорогах в области действия пешеходных переходов. За время рейда к ответственности привлекли 47 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения и 19 водителей за нарушение правил остановки и стоянки вблизи пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

С участниками дорожного движения провели профилактические беседы по теме соблюдения правил дорожного движения. Непредставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах остается одной из основных причин ДТП. Подобные ДТП происходят все чаще, и их последствия весьма печальные. Зачастую водители, паркуя свой транспорт ближе разрешенных пяти метров от остановок, не отдают отчет в том, что загораживают пешеходам обзор, тем самым, подвергая их жизнь опасности.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: не забывать о необходимости снижать скорость, следить за дорогой, чтобы вовремя заметить пешеходный переход и пешехода, при приближении снизить скорость или остановиться. Пешеходам при переходе дороги необходимо удостовериться, что их пропускают: пешеходы имеют несомненное преимущество на переходах, но это безопасно только в том случае, если водители соблюдают правила и уступают им дорогу.