РИАМО – 24 мар. Минпромторг России рассматривает возможность продажи средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, напрямую от производителей к потребителям с помощью новой сети доставки, пишет во вторник газета «Известия».

Доставку помогут организовать крупнейшие интернет-магазины и «Почта России», которая займется отдаленными территориями.

«Новая система позволит исключить из цепочки продаж спекулянтов, которые активно завышают цены на маски. Предполагается, что к середине апреля российская промышленность начнет изготавливать 5 миллионов масок в сутки, уже сейчас заводы перешли на круглосуточную работу», - говорится в материале.

Для того, чтобы решить вопрос с доставкой средств индивидуальной защиты, создадут специальную логистическую сеть. Таким образом, товар пройдет напрямую от производителя к потребителю с минимальными затратами.

Речь идет о создании единой службы, которая будет доставлять товар. Однако пока структура работы до конца не разработана.

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