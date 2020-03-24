РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Свыше 100 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зарегистрировали в городском округе Мытищи за минувшую неделю, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«С 16 по 22 марта на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в городском округе Мытищи было зарегистрировано 117 ДТП с материальным ущербом и 2 ДТП с пострадавшими», - говорится в сообщении.

20 марта водитель Opel Zafira ехал по улице Юбилейная со стороны улицы Сукромка в сторону улицы Мира. Напротив дома №3 он наехал на 19-летнюю девушку, которая на велосипеде переезжала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушку с серьезными переломами госпитализировали в больницу.

22 марта водитель «ВАЗ 21150» ехал по дороге «Москва – Дмитров – Дубна – Поведники» со стороны Дмитровского шоссе в сторону поселка Поведники. Мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка авто, которая находились на переднем пассажирском сиденье. С травмами головы ее госпитализировали в городскую больницу.

«У школьников начались каникулы, поэтому, уважаемые родители, еще раз напомните своим детям о правилах поведения на дороге, не допускайте бесконтрольного нахождения детей на улице, о каждом их передвижении вам должно быть известно. Водители, предельно внимательно и осторожно, не превышая скорость, проезжайте во дворах и вблизи детских игровых площадок. Если заметили группу детей, двигающуюся по тротуару или приближающуюся к пешеходному переходу, заранее снижайте скорость, чтобы вовремя успеть остановить машину», - заключается в материале.