РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Подольская станция переливания крови нуждается в донорах I, II, III и IV группах крови, сбор проводится по графику работы учреждения, сообщается на сайте станции.

Согласно данным, представленным в донорской таблице на сайте, в настоящее время станция переливания остро нуждается в донорах с I положительной и отрицательной группой крови, со II отрицательной группой, III положительной и отрицательной, а также с IV положительной и отрицательной группой крови.

Учреждение работает по графику, в частности, прием доноров крови проходит с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00, а доноров плазмы и клеток - с понедельника по четверг с 8:00 до 10:00.