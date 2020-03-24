РИАМО - 24 мар. Предприятия подмосковного Реутова начали процесс перепрофилирования производственных мощностей под производство медицинских одноразовых масок для обеспечения потребностей социальных учреждений муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В связи с возросшей потребностью в обеспечении одноразовыми медицинскими масками Реутовский экспериментальный завод средств протезирования одним из первых перепрофилировал часть производственных мощностей. В настоящее время специалисты предприятия изготавливают до 1000 единиц таких масок ежедневно», - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что это позволит частично закрыть внутренние потребности муниципалитета. Изделия реутовского завода в первую очередь будут поставляться в социальные учреждения городского округа.

К изготовлению медицинских масок приступили и другие предприятия среднего и малого бизнеса Реутова, в частности, некоторые швейные ателье, говорится в сообщении.

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