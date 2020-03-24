РИАМО - 24 мар. Более 300 праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, пройдут в подмосковном Талдомском городском округе в течение 2020 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«Всего состоится более 300 мероприятий, участвовать в которых будет весь округ – от мала до велика», - сказал Юдин.

Самыми крупными событиями станут мотопробег, театрализованная программа в Дворце спорта «Атлант» и открытие мемориала Героев 9 Мая.

В настоящий момент в Талдомском округе проживают 10 участников Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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