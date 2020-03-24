РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В подмосковных Люберцах со вторника после открытия новых станций Некрасовской линии метро возобновили прежнюю схему движения маршрута №1232, сообщается в Instagram-аккаунте управления транспорта и организации дорожного движения администрации горокруга.

Станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» были закрыты с 21:00 20 марта до 23 марта для подключения новых станций. В обычном режиме линия возобновила работу на один день раньше запланированного срока – в понедельник.

«Филиал АО «МОСТРАНСАВТО» городского округа Люберцы информирует о том, что в связи с завершением работ на Некрасовской линии Московского метрополитена с 24 марта движение автобусов смежного межрегионального маршрута №1232 «Люберцы (микрорайон «Люберцы-2015») - Москва (метро «Выхино»)» будет восстановлено в прежнем режиме. Маршрут будет ездить по прежней схеме движения», - говорится в сообщении.