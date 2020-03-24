РИАМО - 24 мар. В больнице в Коммунарке скончалась пациентка, у которой была терминальная стадия онкологии, тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный», - уточнил собеседник агентства.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 381 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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