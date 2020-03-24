РИАМО - 24 мар. В школах подмосковного Талдомского городского округа открыто 15 вакансий педагогов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«В системе образования есть 15 вакансий для педагогов, больше всего нужны преподаватели английского языка», - сказал Юдин.

При этом он подчеркнул, что острого «кадрового голода» в городском округе нет. В настоящий момент в муниципальном банке вакансий насчитывается 500 позиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье должно попасть в топ-15 в мире по качеству образования. По словам главы региона, в средней школе детям необходимо давать достойные знания.