РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске начался открытый конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства двух детских садов, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства двух детских садов в городском округе Подольск», - говорится в сообщении.

В том числе детского сада на 250 мест на улице Вокзальная, 5А и на 240 мест в микрорайоне Климовск на улице Школьная, 21А. Заявки принимают до 14 апреля 2020 года, дата подведения итогов аукциона – 21 апреля 2020 года.

Объекты включены в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.