РИАМО - 24 мар. Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров стал генеральным директором холдинга «Газпром-Медиа», до этого холдинг возглавлял Дмитрий Чернышенко, который занял пост зампреда правительства РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора. Жаров покинул пост по собственному желанию.

«Решение о его (Жарова – ред.) назначении принял совет директоров (холдинга «Газпром-Медиа» - ред.), оно вступает в силу со вторника, 24 марта», — говорится в сообщении.

До Жарова этот пост занимал Чернышенко, который стал вице-премьером РФ.

Жаров был руководителем Роскомнадзора 8 лет, начиная с 2012 года. Под его руководством ведомство пресекло работу крупных пиратских сервисов в русскоязычном сегменте Сети.

Также благодаря действиям Жарова медиахолдинги и интернет-компании России подписали меморандум о борьбе с пиратскими сервисами, документ позволил в досудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на порталы с пиратским контентом.