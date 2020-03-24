РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Школьники подмосковного Подольска продолжат обучение в дистанционном режиме с 30 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«По словам главы городского округа Подольск Николая Пестова, 30 марта обучение в школах продолжится в дистанционном режиме с использованием школьного портала и специальных образовательных платформ Foxford, ДЗ-ОНЛАЙН. По состоянию на 20:00 23 марта, на платформе Foxford было зарегистрировано более 43,7 тысяч учащихся школ округа (98%)», - говорится в сообщении.
Ранее родителям через родительские чаты была доведена информация об алгоритме регистрации в системах. В настоящее время регистрация учащихся Подольска продолжается, учителями проводится тестирование систем. Находясь дома, ребята дистанционно смогут получать знания, а педагоги будут ежедневно проверять выполненные домашние задания и выставлять оценки.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Что делать, если вас переводят на «удаленку» или отправляют в неоплачиваемый отпуск, выяснял корреспондент РИАМО
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые интересные объявления о продаже дефицитного товара.
Обозреватель РИАМО собрала советы коучей, экспертов в области коммуникаций и просто «удаленщиков» со стажем о том, как эффективно работать из дома.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Обозреватель РИАМО составила подборку фильмов, в которых человечество борется с зомби‑вирусами и стихийными бедствиями.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Что происходит в аэропорту Шереметьево в связи с коронавирусом, узнала корреспондент РИАМО.
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые странные средства против коронавируса.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Подборку актуальных мемов об эпидемии собрала обозреватель РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии