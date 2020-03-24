РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Школьники подмосковного Подольска продолжат обучение в дистанционном режиме с 30 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По словам главы городского округа Подольск Николая Пестова, 30 марта обучение в школах продолжится в дистанционном режиме с использованием школьного портала и специальных образовательных платформ Foxford, ДЗ-ОНЛАЙН. По состоянию на 20:00 23 марта, на платформе Foxford было зарегистрировано более 43,7 тысяч учащихся школ округа (98%)», - говорится в сообщении.

Ранее родителям через родительские чаты была доведена информация об алгоритме регистрации в системах. В настоящее время регистрация учащихся Подольска продолжается, учителями проводится тестирование систем. Находясь дома, ребята дистанционно смогут получать знания, а педагоги будут ежедневно проверять выполненные домашние задания и выставлять оценки.

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