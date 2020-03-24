РИАМО - 24 мар. Взрослую поликлинику и корпус филиала районной больницы отремонтируют в подмосковном Талдомском городском округе в течение этого года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«В 2020 году запланирован ремонт взрослой поликлиники Талдомской районной больницы и лечебного корпуса Вербилковского филиала», - сказал Юдин.

Он добавил, что с начала года в городском округе открыли три фельдшерско-акушерских пункта.

Кроме того, в Талдомском округе реализуется проект телемедицины для жителей сельских территорий.

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