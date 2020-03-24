РИАМО - 24 мар. Для всех сотрудников алюминиевого завода в Дмитрове, где 21 марта произошел пожар, сохранят рабочие места, все работники будут получать зарплату вовремя, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева я провел встречу с генеральным директором Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты и представителями компании «Русал». Ни один из 196 работников завода не будет сокращен, все они будут получать зарплату вовремя», - сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что 70% сотрудников продолжат работать на этом предприятии, 30% - получат возможность переобучиться и трудоустроиться на ближайших площадках, входящих в группу компаний. Они будут возвращены на завод после его восстановления.

Представители компании отметили, что восстановят производство ближайшие 1,5 – 2 года, а его мощность увеличат вдвое.

По словам Хромова, Подмосковье окажет заводу всестороннюю поддержку, в том числе административную - по получению экспертиз и разрешений, а также в части налоговых льгот. Важно, чтобы этот инвестиционный процесс провели в максимально сжатые сроки.

Он отметил, что поддержка будет оказана и во взаимодействии с федеральными органами власти с включением завода в федеральные программы.

Пожар произошел на заводе алюминиевых изделий 21 марта. Был объявлен третий ранг пожара. Его тушили свыше 100 человек.

Предприятие работает с 1972 года, оно является единственным в России и СНГ производителем упаковочного материала «ЛАМИСТЕР», который используется для изготовления мягкой консервной тары, а также алюминиевой ленты. Также завод выпускает широкий спектр продукции для множества отраслей промышленности и народного хозяйства, осуществляет регулярные поставки более чем в 20 стран мира.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>