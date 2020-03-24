РИАМО - 24 мар. Подмосковный Талдомский городской округ в этом году примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«Мы подали заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом комплексного благоустройства исторического центра Талдома – площади Карла Маркса. Конкурс проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Надеемся на победу», - сказал Юдин.

Он отметил, что в 2019 году на основании независимой оценки индекса качества городской среды, которая проводилась Минстроем РФ, Талдом занял первое место в Московской области среди городов с населением от 2 до 25 тысяч человек и третье место из почти 500 малых городов России с населением до 25 тысяч человек.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Подмосковье готовит 19 заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021-2022 годов. Среди подмосковных участников - исторические поселения Орехово-Зуево, Дмитров, Озеры, Звенигород, Руза, а также ряд малых городов.