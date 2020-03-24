РИАМО - 24 мар. За день из медицинского центра, расположенного в Коммунарке, выписали 70 человек, сообщил главврач Московской городской больницы №40 Денис Проценко.
«Состоит на лечении 412. <...> За сутки поступило 29, выписано 70», - написал Проценко в Facebook.
На данный момент в медицинском комплексе находятся 156 пациентов с диагнозом пневмония, у 82 человек подтвержден диагноз коронавирус, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 10 человек (к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек).
Пациент подлежит выписке, только если он имеет два отрицательных результата тестов на коронавирус, если отсутствуют клинические симптомы после 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 381 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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