РИАМО - 24 мар. Более 600 новых рабочих мест планируют создать в подмосковном Талдомском городском округе в течение этого года, превысив показатель 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«В прошлом году 70 предприятий создали 597 новых и дополнительных рабочих мест. В планах 2020 года – превысить эту планку и создать в округе уже более 600 рабочих мест», - сказал Юдин.

Он отметил, что на сегодняшний день в муниципальном банке вакансий насчитывается 500 позиций.

Кроме того, в городском округе планируют выявить потребность в кадрах для промышленных предприятий в целях профориентации школьников.