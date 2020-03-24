РИАМО - 24 мар. Для отслеживания ценовой ситуации Московское областное управление ФАС запустило горячую линию по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания», — говорится в материале.

Сообщить о росте цен можно на сайте ведомства.

Собранная информация будет включена в еженедельный отчет, с помощью которого выявят и пресекут спекулятивный рост цен.

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