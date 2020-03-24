РИАМО - 24 мар. В прошлом году на территории подмосковного Талдомского городского округа начали реализацию 44 инвестиционных проектов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.
Он добавил, что в минувшем году городские предприятия создали почти 600 новых рабочих мест.
Объем привлеченных инвестиций входит в перечень критериев подмосковного рейтинга-50, по итогам 2019 года Талдомский округ занял в рейтинге четвертое место.
По данным седьмого ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА), Московская область входит в число самых инвестиционно привлекательных субъектов РФ.
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