РИАМО - 24 мар. В прошлом году на территории подмосковного Талдомского городского округа начали реализацию 44 инвестиционных проектов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«В течение 2019 года на территорию округа пришли 44 новых организации промышленности и сферы услуг, что на 19% больше, чем в 2018 году», - сказал Юдин.

Он добавил, что в минувшем году городские предприятия создали почти 600 новых рабочих мест.

Объем привлеченных инвестиций входит в перечень критериев подмосковного рейтинга-50, по итогам 2019 года Талдомский округ занял в рейтинге четвертое место.

По данным седьмого ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА), Московская область входит в число самых инвестиционно привлекательных субъектов РФ.