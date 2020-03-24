РИАМО - 24 мар. В этом году власти подмосковного Талдомского городского округа намерены увеличить туристический поток на 20%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.

«Мы развиваем инфраструктуру округа в целом, что также позитивно влияет на турпоток, который в этом году мы планируем увеличить еще на 20%, а в пятилетней перспективе намерены как минимум сохранить эту динамику», - сказал Юдин.

Он добавил, что в Талдомском округе в текущем году модернизируют ряд туристических мест. В частности, построят амфитеатр и благоустроят территорию в музейном комплексе села Спас-Угол, обустроят усадьбу поэта Серебряного века Сергея Клычкова и реализуют проект по популяризации имени политического деятеля XIX века Михаила Корсакова.

В 2019 году прирост турпотока в Талдомском округе составил 121% к уровню 2018 года.

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