РИАМО - 24 мар. В этом году власти подмосковного Талдомского городского округа намерены увеличить туристический поток на 20%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владислав Юдин.
Он добавил, что в Талдомском округе в текущем году модернизируют ряд туристических мест. В частности, построят амфитеатр и благоустроят территорию в музейном комплексе села Спас-Угол, обустроят усадьбу поэта Серебряного века Сергея Клычкова и реализуют проект по популяризации имени политического деятеля XIX века Михаила Корсакова.
В 2019 году прирост турпотока в Талдомском округе составил 121% к уровню 2018 года.
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