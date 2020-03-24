РИАМО - 24 мар. Из-за теплой погоды на две недели раньше положенного срока на ВДНХ зацвели крокусы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первыми на клумбах появились крокусы — многолетние невысокие растения (не более 20 сантиметров) семейства ирисовых. <…> Цветы с середины марта украшают аллеи и скверы главной выставки страны», - говорится в сообщении.

В связи с ранним наступлением весны в скором времени ожидается цветение нарциссов и гиацинтов. Кроме того, может распуститься полутораметровый лук-гигант.

К началу мая на ВДНХ начнут цвести поля тюльпанов, аккуратно высаженные в виде разных композиций. В настоящее время свыше 600 этих цветов уже показали свои стебли и листья. Специально для украшения столицы к майским праздникам прошлой осенью было высажено более 13 миллионов луковиц тюльпанов.