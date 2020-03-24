РИАМО - 24 мар. Читальни Троицкого и Новомосковского административных округов подготовили онлайн-проект «Культурная сеть», который стартует 25 марта в 12:00 в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Он (проект – ред.) будет представлять собой тематические выпуски, которые будут транслировать каждый день недели. Взрослых и детей ждут лекции о кино, литературе и искусстве, мастер-классы и интеллектуальные игры», - говорится в материале.

В рубрике «КиноСреда» покажут лекции об истории кинематографа и его ярчайших представителях. В «Книжный четверг» зрители познакомятся с биографией и творчеством детских писателей, а в «Интеллектуальную пятницу» пройдет семейная викторина.

В субботу и воскресенье библиотеки новой Москвы расскажут интересные факты из биографии представителей отечественной и зарубежной классики литературы, а также об известных художниках.

В понедельник и вторник пользователи социальных сетей узнают об истории и развитии округа, а дети старше 10 лет узнают основы создания мультфильмов.

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