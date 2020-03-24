РИАМО - 24 мар. В Москве 183 пассажирам с повышенной температурой не дали совершить поездку в метро, чтобы не распространять заболевание, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

При повышенной температуре пассажирам рекомендуют остаться дома.

«183 человека с температурой не поехали вчера на метро», - говорится в сообщении.

В столичной подземке проводят регулярную дезинфекцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Проводится обработка ручек дверей, кассовых зон, поручней эскалаторов и так далее. Дезинфицируют и сами поезда.

Сотрудники подземки предпринимают максимальные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 381 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>