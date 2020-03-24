РИАМО – 24 мар. Экоцентр проекта «Собиратор» продолжает принимать вторсырье на переработку, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИАМО представитель проекта.

«Мы работаем в обычном режиме. Люди приезжают, принимаем вторсырье. Используем меры предосторожности, (сотрудники используют - ред.) маски и так далее», - сказал собеседник агентства.

Пока что акция по сбору старой электротехники на переработку «ЭлектроВесна - 2020» запланирована на 18 апреля. Карта пунктов сбора и другие подробности есть на сайте elektrosbor.ru.

В то же время, как отметила эксперт «Собиратора» Валерия Коростелева в видеообращении в социальной сети «ВКонтакте», в городе отменяется целый ряд запланированных мероприятий проекта на неопределенный срок. Например, судьба третьей Международной конференции «Обращение с органическими отходами: опыт и перспективы» в настоящее время находится под вопросом.

Руководитель «Собиратора» Леонид Синицын также добавил, что в связи с падением цен на вторсырье проекту требуется искать новые источники дохода для оплаты аренды помещений.

«Сейчас кризис в мировой экономике. <...> Падают цены не только на нефть, но и на вторсырье. Поэтому нам надо искать другие, более надежные источники финансирования. Особенно это продажа товаров в нашем «Полезном магазине». Сейчас мы будем делать акцент на увеличение этой площадки», - рассказал Синицын.

В феврале благодаря помощи сторонников команда «Собиратора» в Москве отправила на переработку 75 тонн вторсырья, в том числе почти 30 тысяч килограммов стекла и 20 тысяч килограммов макулатуры. Кроме того, отправили грузовую машину с одеждой и техникой для подопечных фонда «Смысл жизни».

Двадцать пятого февраля проект переехал в новый экоцентр по адресу: Кавказский бульвар, 56, строение 12. Он работает ежедневно с 12:00 до 20:00, кроме понедельника.

Здесь принимают разные виды пластиковых отходов и макулатуру, стекло и металл, батарейки, картриджи от струйных и лазерных принтеров и множество другого вторсырья. Подробная инструкция доступна по ссылке.

Москва перешла на раздельный сбор мусора с 1 января этого года.

В России, в частности, в Московском регионе, предпринимаются беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, пожилым жителям настоятельно рекомендовали соблюдать режим самоизоляции на дому до 14 апреля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>