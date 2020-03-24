РИАМО - 24 мар. Восемь парков столицы разработали для своих посетителей онлайн-программу, принять участие в которой можно оставаясь дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Следить за обновлениями и расписанием событий можно на официальных сайтах парков или их аккаунтов в социальных сетях. Пользователей ждут экскурсии по выставкам, мастер-классы и спортивные занятия.

«Парк Горького запустил цикл виртуальных экскурсий. <…> Зрители прогуляются по всем живописным уголкам парка, а также узнают об истории создания скульптур «Водолаз», «Девушка с веслом» и многих других», - говорится в сообщении.

Двадцать седьмого марта парк Горького также представит выставку «Мирное время».

С 24 марта на сайте парка «Кузьминки» стартует цикл лекций об истории усадьбы Кузьминки и судьбах ее владельцев.

С 25 марта по 3 апреля Воронцовский парк предлагает посоревноваться в интеллектуальном квесте. Кроме того, инструктор Маргарита Волосюк покажет упражнения для поддержания тела в тонусе.

Эколог Александра Лавренко начнет трансляцию 25 марта в 9:00 на страничке «Букводома» парка «Сокольники» в Instagram. Она расскажет, как гармонично обустроить домашнее рабочее место.

Онлайн-программы также подготовили музей-усадьба «Кусково», парк «Северное Тушино», Московская усадьба Деда Мороза, Таганский парк.

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