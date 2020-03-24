РИАМО - 24 мар. Предприятия пищевой промышленности столицы продолжают сохранять объемы производства в условиях распространения коронавируса, на них выполняются все меры санитарной защиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние годы многие столичные компании пищевой отрасли вложили сотни миллионов рублей в санитарные пропускники, дезинфекционные барьеры, мойки, системы непрерывной санитарии. Сегодня эта работа приносит свои результаты», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день руководство города намерено оказывать самые разные меры поддержки для предприятий, от результата работы которых зависит наполнение полок магазинов продуктами питания.

Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы осуществляет мониторинг работы на предприятиях. В частности, 16 городских мясоперерабатывающих предприятия сохраняют объемы производства.

Сотрудники оперативного штаба столицы по экономическим вопросам готовы подсказать пути решения ряда проблем, связанных с поддержанием работы в условиях нехватки сырья, или помочь в обеспечении безопасности сотрудников или продуктов, изготавливаемых на предприятиях.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>