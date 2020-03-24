РИАМО - 24 мар. Пользователям портала «Узнай Москву» доступно 17 онлайн-туров по 24 объектам культурного наследия на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Не выходя из дома можно изучить убранство Петровского путевого дворца и Ново-Екатерининской больницы, побродить по лестницам и залам Дома Пашкова или заглянуть в пять исторических павильонов ВДНХ», - говорится в сообщении.

Воспользоваться порталом «Узнай Москву» можно, также скачав одноименное мобильное приложение для IOS или Android. Оно поможет определить ближайшие к вам достопримечательности, разобраться в архитектурных стилях и подобрать индивидуальный маршрут прогулки.

Виртуальные туры «Узнай Москву» включают осмотр сразу трех исторических гостиниц «Националь», «Метрополь» и «Ленинградская». Кроме того, пользователи смогут посетить онлайн такие старинные особняки, как дом золотопромышленника Стахеева, Федора Шехтеля и другие.