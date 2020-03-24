РИАМО - 24 мар. В Московской области и столице во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сохранится высокое атмосферное давление, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - от плюс 3 до плюс 5, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов», - говорится в сообщении.

В Московском регионе сохранится прохладная погода на фоне высокого атмосферного давления, кислородный режим и влажность — в пределах нормальных значений.

Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30%. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.