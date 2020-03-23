РИАМО – 23 мар. Вне зависимости от характера трудовых функций все работники должны соблюдать ряд правил в сфере охраны труда, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

По характеру трудовых функций работников делят на несколько категорий: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие.

«Необходимость обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности выдвигает проблемы охраны труда в число неотложных социальных задач, решение которых непосредственно связано с соблюдением работниками требований охраны труда», - говорится в сообщении.

Так, каждый работник должен правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, своевременно проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию помощи. Должны проводиться инструктаж и стажировка, проверка знаний требований охраны труда.

Каждый работник должен извещать руководство о любой ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью людей.

Также в обязанности работников входит прохождение предварительных и периодических медосмотров.

Кроме этого, работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину.