РИАМО - 23 мар. Сотрудники министерства внутренних дел России записали видеоролик, в котором рассказывается о привлечении к ответственности пранкеров, распространявших фейки про коронавирус, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В видеоролик вошли самые резонансные пранки последнего времени.

«Напоминаем, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», - говорится в сообщении.

Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», что влечет уголовную ответственность.

В ведомстве напомнили, что нужно внимательно относиться к информации в Интернете и ориентироваться на официальные источники.

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