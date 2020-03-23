РИАМО - 23 мар. В столице организовали доследственную проверку по фактам распространения ложной информации относительно количества заболевших коронавирусной инфекцией в России, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственным комитетом Российской Федерации начата процессуальная проверка по части 1 статьи 237 УК РФ «Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и части 4 статьи 128.1 УК РФ «Клевета», - говорится в сообщении.

Проверку проведут в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 на территории РФ. Фейки могли распространяться с целью усиления панических настроений в обществе.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 372 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране принимаются беспрецедентные меры для сдерживания распространения заболевания.

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