РИАМО - 23 мар. В связи с пандемией коронавируса нового типа и угрозой его распространения в Подмосковье власти прияли решение с понедельника закрыть все спортивные объекты в регионе, учреждения будут недоступны для посещения до особого отменяющего распоряжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

До 10 апреля спортивные мероприятия в Подмосковье отменены, также временно прекратились занятия в региональных секциях и спортшколах.

«Сегодня вышло постановление главного санитарно-эпидемиологического врача Московской области Микаиловой Ольги Михайловны, что с 23 марта закрываются объекты спорта, бассейны, фитнес-центры и аквапарки», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков добавил, что на данный момент приостановили занятия не только несовершеннолетних, но и взрослых спортсменов. Все объекты спорта будут закрыты и недоступны для населения до особого распоряжения.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру зафиксировано более 372 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 438 случаев коронавируса.

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